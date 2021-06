Ex-mulher de Biel, Duda Castro, entra para o ‘OnlyFans’

Duda Castro, modelo e digital influencer conhecida por seu conturbado relacionamento com Biel, revelou que irá investir no OnlyFans. Ela também é um dos nomes mais pedidos para participar da próxima edição de ‘A Fazenda’, mas descartou o reality em 2021 e sonha em faturar milhões com a plataforma adulta.

“Acredito que o desempenho do meu Only Fans dependerá muito da minha dedicação na plataforma, porém, a minha equipe do Brasil e a minha mais nova equipe de Ibiza estão trabalhando em cima de US$150 mil até U$400 mil por mês. Ou seja, de R$759 mil reais até R$2 milhões mensais. Estamos trabalhando dia e noite em cima de inúmeros projetos e marcas”, contou Duda.

A influencer, que tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, revelou ainda que sempre recebeu inúmeros convites para ingressar ao Only Fans, mas sempre teve um pé atrás com o site. Porém, ela mudou de ideia e aceitou a proposta assim que descobriu que conseguiria ter um contato direto com os fãs.

“Faz uns dois anos que venho negando o convite da plataforma, mas depois de supostamente me tornar um dos rostos mais pedidos em 2021, resolvi me render a reuniões com Tim Stokely, o fundador do site, e confesso que me surpreendi. Além de conteúdo exclusivo, meu fandom também terá a oportunidade de conversar comigo diariamente em particular. Tem muita coisa legal vindo por aí”, revelou entusiasmada.

Ao ser questionada se aceitaria o convite para se tornar uma peoa do reality ‘A Fazenda’, Duda conta que pensa em um dia fazer parte do programa, mas acredita não ser o momento. Vale lembrar que na última edição, o ex-marido dela, Biel, se consagrou como vice-campeão da edição. “Este ano acredito que não faria um reality show, porém quem sabe no ano que vem? Adoraria uma experiência dessa. Seria uma boa forma para o público me conhecer melhor”, disse.