Ex-BBB, Vanessa Mesquita aparece nua em ensaio sexy na natureza

Vanessa Mesquita, a campeã do “BBB14”, mostrou para seus fãs do Instagram que continua ousada e sexy. A modelo chamou atenção após postar uma foto sensual em que aparece nua em meio a natureza. As informações são do Observatório dos Famosos.

A influencer, que pode ser uma das participantes da “Fazenda 13”, caprichou no carão e ficou bem a vontade ao deitar completamente sem roupa no chão para fazer o clique. “Ela ..... é bicho do mato!”, colocou na legenda e completou com emojis de bichinhos.

Ela recebeu diversos elogios e conquistou vários likes na publicação. “Gata”, tietou um fã. “Um arraso”, “Que mulher maravilhosa”, “Sempre linda e estilosa”, “Muito poderosa”, escreveram outros seguidores.