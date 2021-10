Ex-BBB Thais Braz exibe seios fartos em look rosa neon e dá empinadinha

A dentista, influencer e ex-sister do “BBB 21” Thais Braz compartilhou com seus seguidores no Instagram um ensaio de fotos onde aparece usando um look rosa neon, com um top, que valorizou os seios fartos da gata, e um shortinho.

Thais ainda fez questão de empinar o bumbum e mostrar que está com tudo em cima.

A ex-BBB também compartilhou fotos de biquíni, onde exibe o corpão bronzeado.