Ex-BBB, Sarah Andrade renova bronzeado e impressiona: 'Brisa do mar'

A ex-sister Sarah Andrade compartilhou uma foto, na tarde desta quarta-feira (3), que deixou vários internautas impressionados. Aproveitando um dia de praia, a influencer exibiu a boa forma e foi muito elogiada. Os fãs ficaram simplesmente derretidos com a beleza da ex-BBB. As informações são do Portal Metropolitana.

Vários famosos e anônimos deixaram mensagens de carinho para Sarah. “Linda demais. Te amo!”, comentou Gil do Vigor. “É a Barbie sereia???”, escreveu outro seguidor. “Zero defeitos”, disse uma fã.