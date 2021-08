Ex-BBB Nati Casassola posa sexy: 'Minha liberdade não tem preço'

Quem lembra dela? A ex-BBB Natália Casassola está bem feliz com sua nova fase solteira. Recém-separada do empresário Sérgio, a modelo e apresentadora realizou um ensaio fotográfico poderoso para celebrar o novo ciclo, no heliponto do Hotel Tivoli, em São Paulo. À Quem, ela não esconde a alegria do momento: "Fiz estas fotos para homenagear minha nova fase. Minha liberdade não tem preço".