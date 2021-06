Ex-apresentadora do Multishow fatura alto no OnlyFans: ‘Nudes da vida real’

A ex-apresentadora do "Papo Calcinha", no Multishow, Pietra Príncipe, foi mais uma famosa que integrou o time da plataforma OnlyFans, para compartilhar conteúdo adulto. No início de 2021, ela criou um perfil no site e comentou que ainda não tinha nenhum seguidor, mas a situação mudou de figura após quatro meses.

"Cresceu de uma forma que eu não sei explicar... Às vezes fico rindo, às vezes fico em choque", disse em entrevista. A assinatura do perfil de Pietra custa 50 dólares por mês, o equivalente a 253 reais: "Sempre fiz fotos minhas nua. As pessoas começaram a falar sobre Onlyfans, eu entrava e eu não gostava das coisas que via. Não gostava da estética, tinha um certo preconceito até. Achava que tudo era pornô, uma estética pornô bem americana, bem ring light, luz chapada", comentou.

Ela falou como é o estilo das publicações que faz no site: “Pensei que as pessoas poderiam se interessar por nudes da vida real. Eu digo que é um diário e eu tento (fazer com) que seja fidedigno”, disse.