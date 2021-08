'Eu cobrava caro pra dormir com alguém, já ela 'dá' de graça mesmo', diz Andressa Urach sobre Anitta

Andressa Urach respondeu alguns comentários, dos fãs de Anitta, no seu perfil no instagram. Os fãs da cantora foram até o perfil da modelo para defender a artista, e acusaram Andressa de ter um passado, Como resposta, a ex vice miss bumbum comentou que assumiu as "porcarias" que fez, e disse se arrepender do que fez.

"A diferença minha e da Anitta é que: eu era macumbeira e hoje não sou mais, já que ela ainda é. Eu cobrava caro pra dormir com algém já ela, 'dá' de graça mesmo", disse Urach.

A apresentadora completou dizendo que torce para que a carioca de converta. "Torço para que ela aceite Jesus, para que a alma dela seja salva", disse.

Andressa tem publicado diversos comentários, que estão gerado polêmica, nos últimos dias, em seu perfil. Ela está grávida do seu segundo filho (a), fruto da união com o empresário Thiago Lopes.