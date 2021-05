Eterna ‘Loira do Tchan’, Sheila Mello faz ensaio sensual e empina bumbum imenso

A eterna “Loira do Tchan”, Sheila Mello, que virou febre nacional no final da década de 90 ao participar de concurso para entrar no grupo, mostrou que, aos 42 anos de idade, ainda está com tudo em cima.

Em ensaio fotográfico na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (27), a beldade posou de biquini, caprichou nas poses e exibiu o corpaço. Em uma das imagens, a dançarina colocou o bumbum para jogo.

Veja as fotos: