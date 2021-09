Estrela pornô Lexi Luna pode ser a primeira a gravar uma cena erótica no espaço

A empresa de conteúdo adulto Nafty quer garantir uma vaga para Lexie Luna, estrela pornô, no programa particular de passageiros da SpaceX, do Elon Musk. Os empresários ainda cogitam a possibilidade de filmar uma cena pornô no espaço. As informações são do Uol.

"Agora que as viagens espaciais de cidadãos particulares estão disponíveis, queremos fazer parte deste momento inovador na história, enviando a própria Lexi Luna da NaftyArt para os confins da atmosfera para lançar algumas aventuras verdadeiramente estrelares e cunhar NFT deste mundo ", revelou Rob Kemenyfi, CEO da Nafty.

Lexi Luna trabalhava como professora antes de ser atriz de conteúdos sexuais e adorava ensinar astronomia aos seus alunos. Rob ainda acrescentou que ela seria a escolha perfeita para alcançar ambições intergalácticas por ser uma pessoa aventureira. "O céu (não) é o limite!", completou.