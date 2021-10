Em modelito transparente, Iza celebra retorno ao trono da Imperatriz Leopoldinense

A cantora Iza comemorou um momento especial que fez questão de compartilhar com os seguidores. Anunciada oficialmemte como Rainha de Bateria da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, a musa exibiu o look escolhido para a festa de lançamento do samba-enredo da agremiação.

Desenhado especialmente para o corpo longilíneo da musa, o modelito deixou as curvas da beldade ainda mais perfeitas. Iza vestiu uma espécie de macacão segunda pele totalmente transparente, adornado com fios de paetê dourados cobrindo apenas uma das pernas e as partes íntimas.

Os seguidores ficaram enlouquecidos com a beleza estonteante da cantora e deixaram centenas de comentários no post, assim como vários famosos. "Abram alas que a Rainha chegou!", disse um seguidor. "Você não cansa de ser maravilhosa?", questionou outro. "Deusa até dizer chega e ninguém nunca vai dizer chega. Então estamos bem" comentou mais um.

A ex-BBB Thelminha elogiou a boa forma da cantora: "Maravilhosa". E a também cantora Ludmilla escreveu: "Que mulher". Letícia Spiller também deixou sei registro: "Deusaaaa". A apresentadora Didi Wagner Affffe assinalou: "Que exagero de beleza em uma só mulher!!!"