Elenco de 'Verdades Secretas 2' reclama das cenas picantes de sexo

Produção e atores de “Verdades Secretas 2” estaria trabalhando o dobro para gravar as cenas da trama. Isso porque cenas picantes de sexo devem ir ao ar e, essas sequências, são filmadas duas vezes, no mínimo. As informações são d’O Dia.

A série vai ganhar cenas extras na versão que vai passar na Globo, na TV aberta. Originalmente, a segunda temporada da trama vai ao ar no serviço de streaming Globoplay, onde as cenas podem ser mais picantes. Mas, como no futuro o projeto pode ser exibido na Globo, a direção da emissora pediu versões mais leves das mesmas cenas para evitar censura e também para o assinante de streaming ter um material exclusivo.

As sequências mais quentes devem ser protagonizadas por Camila Queiroz, que vive a protagonista Angel, e Romulo Estrela, que será o investigador Cristiano, contratado por Agatha Moreira, a Giovanna, para descobrir mais informações sobre a morte de seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi).