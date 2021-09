Dia do Sexo: Veja cinco mitos dos filmes pornô que atrapalham sua vida sexual

Os filmes pornôs fazem o sexo parecer rápido, fácil e prazerozo 100% das vezes. E, atualmente, várias outras produções como filmes e séries também tentam passar a ideia de que a transa casual pode acontecer naturalmente, ou que o sexo anal não precisa de lubrificação, e que as mulheres estão sempre prontas para a penetração. Mas, esses são mitos que muitas vezes atrapalham a vida sexual de várias pessoas, não são assim na vida real. Então, veja cinco mitos dos filmes (pornô ou não) que atrapalham na “hora H”.

Sexo anal ocorre facilmente

Uma das grandes “viagens”, principalmente dos pornôs, é que o sexo anal ocorre de maneira fácil e natural. Ainda que seja prazeroso, não é tão simples assim. O sexo anal deveria ser a última parte da relação. Primeiro, para acontecer, é preciso deixar a parceira super excitada. Sem contar que é uma questão higiênica, então a orientação é deixar por último”.

Todo mundo curte sexo selvagem

Apesar de várias pessoas estarem experimentando um lance com ares de “50 tons de cinza”, nem todo mundo sente prazer vivenciando sadismo ou masoquismo. Várias séries e filmes indicam que a violência pode ser excitante e muitas vezes não é assim. É preciso saber diferenciar um sexo intenso e gostoso de um violento e abusivo. Tem que lembrar que para o sadomasoquismo funcionar, é essencial ter o perfil sádico e o perfil masoquista. No entanto, nem sempre esse “casamento” existe. Então, é mais um mito que não é tão comum assim no dia a dia.

Ejaculação casual

É preciso saber que aquela cena em que o casal transa na cozinha, na sala, na balada, no carro, ou em qualquer lugar assim que rola o clima, não acontece diariamente na vida da maioria das pessoas. Até mesmo em filmes que não são exclusivamente pornô, cenas de sexo casual são comuns. Mas, na prática, pode não ser bem assim.

A mulher está sempre pronta

Quando se trata de ficar com tesão e excitado, homens e mulheres percorrem caminhos diferentes. O homem é mais rápido. Na maioria dos filmes pornôs, a sequência de imagens não obedece à ordem dos acontecimentos: você pula desejo e excitação, que geralmente demora para a maioria das mulheres, e cai direto na ereção e no orgasmo. Por isso, é um mito que a mulher sempre estará excitada e pronta para o sexo.

O orgasmo vem facilmente

Outro mito são aquelas cenas em que todos os envolvidos na transa chegam ao clímax juntos. Sexólogos afirmam que as pessoas não são constantes e é mais difícil todos os envolvidos na relação terem o mesmo nível de desejo um pelo outro.

Deve ser consideradas condições que afetam homens e mulheres como: vaginismo, ejaculação precoce e ausência de ejaculação, que acometem grande parte da população. Para se ter uma ideia, segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), um em cada três homens tem ejaculação precoce no Brasil, e cerca de 30% das mulheres não chegam ao orgasmo em uma relação.

Os casais que estão passando por algum problema na vida sexual, devem lembrar que sempre existem soluções. A orientação de médicos da área é simples: Quem quer melhorar a vida sexual deve, primeiramente, identificar o problema; reconhecer que algo não está normal e procurar um especialista.

Texto: Maiza Santos estagiária de jornalismo sob supervisão de Heloá Canali