De quatro, Gabily atiça de lingerie e dá spoiler de fotos do OnlyFans

A musa Gabily deu um spoiler do que os seus fãs irão encontrar no seu OnlyFans, a plataforma de conteúdos sexuais mais famosa da internet. De quatro e lançando um olhar 43, ela sensualizou no Instagram e escreveu: "Seria um spoiler bem dado as 23:00h da noite tá ? #onlyfans e todas as plataformas de conteúdos exclusivos também serão meus aliados pra trabalhar com o que mais amo MÚSICA. VOCÊS NÃO ESTÃO PREPARADOS…", confira:

O registro garantiu elogios de Duda Castro, que escreveu: "Que mulher é essa?!". Any Borges também traçou elogios a amiga de reality: "Também quero", afirmou. Em outro registro, a morena exibiu seu corpão sarado fazendo um chanllenge do seu novo sucesso, 'Espelho Meu', com o Dj Zullu. No vídeo, a cantora aparece só de body e uma meia arrastão, deixando suas coxas grossas e bumbum bem evidente, veja: