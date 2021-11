De duas peças, Viih Tube exibe marquinha de bronzeado: ‘Filhinha???’

A youtuber e ex-BBB Viih Tube compartilhou com os seguidores do Instagram um clique na tarde do último domingo (31) e deu o que falar. A loira mostrou as curvas e deixou os fãs babando com a boa forma. As informações são do Metrópoles.

Exibindo o corpo torneado, Viih chamou atenção pelas marquinhas do bronzeado em dia e abusou da sensualidade. “Curtindo o feriado com a família, porque essa semana vai vir cheia de trabalho, terá um lançamento meu mara pra vocês e uma festona pra comemorar, estão preparados?”, escreveu na legenda da postagem.

Vários famosos e seguidores anônimos foram deixar um comentário elogiando a youtuber. “Filhinha, filhinha”, escreveu a ex-BBB Pocah. “Um corpo é um corpo né meu amoooooor”, comentou Sarah Andrade. “A marquinha trincando da gataaa”, elogiou um outro seguidor.