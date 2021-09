De costas e empinando o bumbum, Mirela Janis posa nas Maldivas

A influencer Mirela Janis, conhecida pela sua participação no programa 'De Férias Com o Ex', está esquentando a web compartilhando os cliques da sua viagem para as Maldivas. Sempre ousada, todas as publicações exibem as coxas torneadas da ruiva, além do seu bumbum avantajado, confira:

Os cliques renderam mais de quatro mil comentários dos seus quase sete milhões de seguidores. "Linda e perfeita", comentou um fã. Outra revelou. "Queria eu ter um corpão desse".

Em outra publicação, ela aparece só com um micro short dançando ao som de 'Woman', da Doja Cat, no meio do luxuoso hotel que está hospedada.

[instagramCTuiNJPtrQO/]