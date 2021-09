De biquíni, Viúva de MC Kevin mostra tatuagem íntima: ‘Me prende’

A advogada Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, publicou algumas imagens em seu Instagram que deixou os seguidores babando. Mostrando detalhes de sua viagem para João Pessoa, capital da Paraíba, ela exibiu as curvas e ganhou vários elogios. As informações são do Observatório dos Famosos.

Dona de um corpo escultural, a advogada criminalista e influenciadora digital estava usando um biquíni branco com rendas e óculos escuros. À beira mar, ela destacou o bumbum GG e deixou à mostra parte de uma tatuagem íntima que possui próxima à costela. Na legenda,ela foi reflexiva:

“A mulher é a escrava dos escravos. Se ela tenta ser livre, tu dizes que ela não te ama. Se ela pensa, tu dizes que ela quer ser homem…. Vai entender. Renascendo”, escreveu.

Muitos fãs deixaram centenas de elogios à beleza da musa. Ela também acumulou mais de 2 milhões de likes no post. “Maravilhosa”, escreveu Jojo Todynho. “Que mulher”, emendou Gabily. “Que isso, princesa”, disse Gabi Martins. “Essa mulher”, “Perfeita”, “Gostosa”, emendaram outros.