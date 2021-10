De biquíni, Jojo Todynho mostra o rebolado e rebate críticas de haters

Dona de uma personalidade autêntica e bem resolvida, Jojo Todynho usou o perfil no Instagram para rebater as críticas de internautas que a recriminaram por mostrar o rebolado nos shows e em suas participações em realities. Durante um passeio de lancha ela gravou um vídeo em que aparece apenas de biquíni dançando ao som do hit "Toma Sua Cavalona", de MC Jacaré.

A cantora e também apresentadora ainda legendou o vídeo, compartilhado nesta terça-feira (26), com uma mensagem aos haters, aproveitando para esclarecer que nunca colocou silicone na bunda. "Podem falar o que quiser mas um rab****tão desse lizinho... As sem bu**d** passam mal, ainda dizem que tenho silicone faça-me um favor", ironizou.

Nos comentários, Jojo recebeu muitos elogios de famosos e anônimos. "Tem que respeitar", brincou a ex-BBB Gabi Martins. "Eita zorra… Que rebolada", postou a jornalista Tia Má. "Maravilhosa", elogiou uma seguidora.

Mas também houve quem, novamente, censurasse o deboche de Jojo. Uma seguidora chegou a dizer que a cantora perdeu o senso crítico e estava causando vergonha alheia. Mas logo ela devolveu o comentário: "Vergonha eu tenho de pessoas com você. Eu sou livre, amor, e não vivo preocupada com a sociedade", escreveu.