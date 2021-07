De biquíni, Iza ostenta coxas torneadas e bumbum durinho em sua mansão

Iza mostrou que está com tudo em cima em uma sequência de fotos em seu perfil no Instagram. A artista vestiu um biquininho preto e posou em sua mansão, arrancando suspiros, mesmo com as poses inusitadas.

“Do nada uma cadeira”, brincou a cantora na legenda, fazendo referência a sua pose, em cima do objeto, mesmo usando coturno.

Os seguidores ficaram encantados com a beleza da musa e lotaram a caixa de comentários de elogios. "Nossa Iza, pra quê, sabe?", escreveu uma. "Deusa linda! Isso sim, meus amores que são viciadas nas plásticas, isso se chama beleza natural, corpo natural", elogiou outra.