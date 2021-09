De biquíni fio dental, Susy Cortez exibe o bumbum perfeito que lhe já deu dois títulos

A modelo Susy Cortez pesenteou os fãs com uma postagem que destaca o seu maior atributo: o bumbum. Detentora dos títulos de Miss Bumbum World 2019 e Miss Bumbum Brasil 2015, a morena, que foi uma das primeiras brasileiras a aderir ao OnlyFans, não esconde que cuida muito bem do seu "maior patrimônio".

A morena já chegou a revelar, em entrevista a um veículo nacional, que fatura mais de R$ 1 milhão por mês com os ensaios sensuais na plataforma de conteúdo adulto. Somente no Instagram, a gata tem 425 mil seguidores, a maioria do público masculino. Muitos deles também pagam para ver as fotos que Susy publica no site, cujo acesso aos brasileiros é bloqueado. O pagamento do conteúdo é feito em euros.

“Cobro tudo em euro. Todas as minhas fotos são de nu explícito, faço sete ensaios por mês, mas eles gostam de uma coisa mais caseira também”, conta a modelo, que tem admiradores na faixa etária de 18 a 30 anos . “Acho que essas relações virtuais são uma tendência, as pessoas estão sem tempo, e pela web elas podem encontrar prazer e ter contato com seus objetos de desejo", afirma.