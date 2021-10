Dando empinadinha, Gabi Martins exibe biquíni minúsculo em Dubai

Gabi Martins elevou o clima na Web, nesta segunda-feira (4), ao compartilhar com os seguidores um clique ousado. A cantora despertou a atenção dos milhares de seguidores ao reunir uma série de imagens apenas de biquíni, diretamente de Dubai, nos Emirados Árabes. As informações são do Observatório dos Famosos.

Nos cliques, ela aparece em um dia ensolarado numa piscina natural com vista paradisíaca para o horizonte. Para a felicidade dos fãs, ela exibiu algumas das tatuagens do corpo e ainda escolheu um biquíni vermelho minúsculo que realçou e evidenciou suas curvas.

Com os registros, ela recebeu inúmeros comentários. “Linda”, “Maravilhosa”, “Diva”, “Meu amor”, “Sereia”, disseram alguns.