Cristina Mortágua vai leiloar calcinha usada em capa da Sexy: 'preciso trabalhar'

A apresentadora e modelo Cristina Mortágua divulgou que vai leiloar a calcinha que usou na capa da última revista Sexy que ela posou em 2003. Segundo o UOL, a musa quer arrecadar bastante dinheiro com o bem: "Eu tenho a calcinha da última 'Sexy' que eu fiz, é uma calcinha preta de rendinha toda colorida. Vamos leiloar?", disse ela em entrevista.

Depois explicou o motivo da decisão: "A gente está na pandemia, eu estou sem grana, preciso trabalhar", justificou.

Ela também falou que ainda tem a lingerie porque exigiu fazer toda a produção do ensaio. "A exigência que eu fiz para fazer essa última revista foi que eu produzisse. E eles eram meio mão fechada. Tirei a grana do meu bolso para comprar as lingeries mais lindas. Levei uma mala de lingerie. Falei o carro que eu queria, a moto que eu queria, as flores que eu queria? Fiz toda a produção, por isso que eu tenho a calcinha da capa até hoje", declarou.

Cristina disse que faria um ensaio sensual novamente, se fosse com uma boa proposta: "Se fosse com um fotógrafo muito top, que eu já tivesse trabalhado, com uma linha elegante como a 'Playboy' era. Por que não? É um dinheiro honesto. Lugar de mulher sabe onde é? Onde ela quiser", afirmou.