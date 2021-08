Com os seios em evidência, Thaís Braz exibe corpo sarado em ensaio provocante

A ex-BBB Thaís Braz deixou os internautas babando, na tarde desta quinta-feira (12), ao publicar uma série de fotos nas redes sociais. Nos cliques, a sister surgiu posando com um look minimalista e deixando o shape sarado em evidência. As informações são do portal Metropolitana 98.5 FM.

Os fãs da cirurgiã dentista não pouparam comentários à beleza natural da morena. “Perfeita”, elogiou uma internauta. “Sem condições para essa mulher”, escreveu outra.