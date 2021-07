Com maiô de Pikachu, musa do OnlyFans provoca e exibe parte íntima: ‘Tentaria pegar?’'

Samantha Marie, de 28 anos, ousou e deixou os seguidores chocados ao posar usando um maiô do Pikachu, alimentando a imaginação de quem é fã do personagem mais famoso do universo Pokémon. As informações são do Metrópoles.

Em seu Instagram, a modelo publicou o vídeo e provocou: “Você tentaria me pegar? Consegue me acompanhar?”, disse. Depois acrescentou: “Qual é o seu Pokémon preferido? Pegue mais na minha página reserva”.

Os fãs deixaram vários elogios na publicação da musa. “Preciso desse maiô… e também um do Mewtwo e também do Rayquaza, porque eles são sexy”, disse uma. “Gosto do Charmander, mas você é meu pokémon preferido agora”, disse outro. “Nunca mais vou olhar para o Pikachu da mesma forma”.