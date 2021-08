Com maiô cobrindo só o necessário, Geisy Arruda faz dança sensual em vídeo

Geisy Arruda não para de instigar a web! Durante seus dias livres no Ceará, a modelo não tem economizado nos looks ousados e poses sensuais para atiçar os seguidores. Aproveitando o cenário paradisíaco de Jericoaraca, Geisy, usando um micro maiô, fez uma dança sensual e ainda provocou seus fãs. "Um body basiquinho pra ir ali causar uma confusão", escreveu na legenda enquanto aparece rebolando no vídeo. Assista: