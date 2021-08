Com bumbum em destaque, Iza exibe curvas e ‘Manifesta seu poder Feminino’

A cantora Iza publicou um clique em seu perfil do Instagram, na tarde desta sexta-feira (13), que elevou a temperatura na web. Em ensaio fotográfico feito para uma nova campanha publicitária, a musa exibiu as curvas e encantou os fãs com sua beleza.

Usando uma lingerie branca com detalhes em renda e os cabelos soltos ao vento, ela mostrou toda a sensualidade e boa forma. Na legenda, a cantora ainda questionou os seguidores: “Como você manifesta seu poder feminino?”, escreveu.

Em poucas horas, a publicação alcançou quase 150 mil curtidas e vários comentários exaltando o corpo definido da cantora. “Perdi meu Raciocínio", “A perfeição chegou e parou”, “Uma Deusa”, “Espetáculo”, foram alguns dos elogios que o clique recebeu.