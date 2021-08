Com biquíni de fita isolante, Dandara Mariana supera Paolla Oliveira no funk; veja

Todos sabiam que o funk teria um nível altíssimo no "Super Dança dos Famosos". As celebridades que estão na disputa desta edição provaram que vieram com foco total em ganhar e não decepcionaram nas apresentações. O grande destaque deste domingo (1) foi Dandara Mariana, que impressionou e superou a grandiosa apresentação de Paolla Oliveira. As informações são do UOL.

Dandara mostrou que também não está para brincadeira e sensualizou na coreografia. A atuação no palco do programa garantiu um dez de todos os jurados. O que chamou mais atenção foi o biquíni de fita isolante, que ela mesmo escolheu para compor seu look.

"Eu estou aqui vestida de fita isolante em nome de todas as mulheres que são poderosas, empoderadas, que vão para laje pegar sol, ficarem lindas, gostosas, com autoestima. Isso que vim trazer hoje, falar dessa cultura funk", disse Dandara.

Ela ganhou nota máxima até de Carlinhos de Jesus, que é muito rígido em suas notas. Ele não havia dado dez para Paolla.