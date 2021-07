Cleo posa de calcinha e salto alto e mostra tatuagem íntima

Com calcinha e salto alto azuis, Cleo posou sensual para foto publicada em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (8). A atriz fez uma brincadeira com o céu, que apareceu sem nuvens.

Cleo deixou escapar uma parte da tatuagem que tem logo abaixo os seios.

“Perfeita”, comentou MC Mirella, que também compartilha cliques sexy. “Adoro”, escreveu um perfil de fãs.

A foto foi tão bem recebida pelos seguidores, que soma mais de 812 mil curtidas.