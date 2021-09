Cleo dispensa calcinha e sensualiza com minissaia de fenda nas Maldivas

Cleo provocou seus seguidores no Instagram, nesta sexta-feira (24), ao compartilhar o look escolhido para um jantar com seu marido, o empresário Leandro D'lucca, nas Maldivas.

Nos cliques, a atriz aparece com um top cobrindo os seios e uma minissaia com uma abertura trançada na lateral, confira:

Cleo, que sempre é muito elogiada por seu corpo sensual, recebeu uma chuva de comentários exaltando sua beleza. "A mulher mais maravilhosa dessse mundo", escreveu um fã. "Olhei e gritei D E U S A!!!", comentou outra.