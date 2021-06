Chamas consomem parte de edificação no bairro do Guamá, em Belém

Um incêndio, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (7), assustou moradores do bairro do Guamá, em Belém. Chamas atingiram parte de uma edificação em altos e baixos localizada na travessa Liberato de Castro, com a rua Barão de Igarapé Miri. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e esteve no local, onde conteve o fogo.

O prédio é misto. No térreo, funciona como um ponto comercial e no segundo e terceiro andar, como área residencial. Ninguém estava no local quando o fogo teve início.

Não há informações do que possa ter iniciado as chamas, entretanto, uma vizinha - que preferiu não ser identificada - acredita que problemas na fiação elétrica podem ter sido a causa do problema. Apenas o resultado da perícia realizada pela Defesa Civil poderá indicar o que deu início ao incêndio.