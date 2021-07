Carolina Dieckmann faz selfie de biquíni e exibe barriga chapada

Carolina Dieckmann compartilhou selfies na frente do espelho com um look praia e mostrou que continua em forma aos 42 anos. Usando uma cropped com mangas bufantes e calcinha do biquíni, a atriz exibiu a barriga chapada e surpreendeu os seguidores de seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (27).

“Praiou”, brincou a atriz na legenda do post. Carol está curtindo dias ensolarados com a família em Búzios, destino paradisíaco no litoral do Rio de Janeiro.

Nos comentários, colegas como Juliana Paes elogiaram a atriz: "Uma cintura, né mores". "Cada dia mais linda", escreveu outro. "Absurdo de maravilhosa", comentou mais um fã.