Carol Peixinho publica novos registros feitos nas Maldivas e deixa seguidores com água na boca

Nesta terça (26), a ex-BBB Carol Peixinho voltou a compartilhar novos cliques feitos durante sua viagem de férias às Ilhas Maldivas, destino preferido das celebridades brasileiras atualmente. A publicitária mostrou que está em plena forma ao postar fotos suas relaxando sob o sol e ao sabor das águas cristalinas no Hard Rock Hotel Maldivas.

Na legenda, uma breve descrição dos dias passados no paraíso cravado no coração do Oceano Índico: "Salt but sweet" (salgada, porém doce). Os seguidores da musa deixaram elogios. “Maravilhosa demais, linda”, disse uma fã. “Meu Deus, maravilhosa, essa viagem é mesmo a sua cara”, comentou outra. “Minha inspiração de todos os dias”, escreveu ainda uma terceira