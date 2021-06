Carlinhos Maia e marido já se relacionaram com uma mesma mulher: ‘Dividir a piriquita'

Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, se relacionaram com uma mesma mulher antes de se assumirem gays e engatarem o relacionamento que já dura 12 anos, sendo dois como casados. A revelação foi feita em uma entrevista do influencer para o podcast Flow. As informações são da UOL.

Segundo o humorista, Lucas não queria nada com ele no começo. Foi após muita insistência que as coisas mudaram. "Fiquei no pé dele um tempão. Passou uns dois anos para ele me querer. Ele namorava com menina e eu namorava com menina também. Ele passava por mim para jogar bola e eu dizia: 'Oxente, que gostoso esse cara", disse.

Carlinhos ainda revelou que após o primeiro beijo, a primeira noite de relação sexuais demorou mais dois anos pra acontecer: "Para transar foram outros dois anos. Porque ele dizia que a gente iria para o inferno (porque ele era religioso). Dizia para a gente 'sarrar' só de bermuda. Até... Mas estamos até hoje, 12 anos juntos".

Sobre "dividir" uma mesma mulher, ela era prima de Maia. Segundo ele, ambos tiveram relações com a mesma em momentos diferentes para ele ver se realmente gostava de mulheres: "A gente dividiu essa periquita. Para eu testar realmente".