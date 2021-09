Carla Diaz ostenta corpo escultural e recebe elogios da web: 'espetáculo'

Na noite de domingo (19), Carla Diaz foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter Brasil ao compartilhar duas fotos ostentando seu corpo sarado.

Nas publicações, ela aparece só com um micro biquíni de correntes, deixando seu bumbum avantajado à mostra. Reflexiva, ela escreveu: "Precisava de um tempo para mim…", confira:

A foto mexeu com o coração dos seus quase 10 milhões de seguidores do Instagram, que encheram a publicação com vários comentários. "Que mulher perfeita", escreveu uma fã. "Quer me matar com esse espetáculo?", perguntou um seguidor. Gil do Vigor, Pocah e Thayanara OG também traçaram elogios à atriz. A repercussão foi tanta que seu nome foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter Brasil. Lá, uma usuária confessou. "Nem guindaste me tirava dessa mulher".