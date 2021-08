Cadáver em estado de decomposição é encontrado em praia

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado às margens de uma praia, próximo à areia, em Maricá (RJ). Aparentemente, o cadáver estava no local há vários dias. As informações são do portal O São Gonçalo.

Após receberem informações sobre o corpo, policiais militares foram até o local e acionaram a Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

A identidade do corpo, que é de um homem, não foi esclarecida. Uma tatuagem pode ajudar no trabalho da identificação. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e o caso foi registrado na divisão de homicídios.