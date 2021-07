Bumbum à milanesa: Geisy Arruda exibe curvas em maiô ousado

Os seguidores de Geisy Arruda no Instagram receberam um presentão nesta quinta-feira (1º). A musa postou uma série de fotos para lá de ousadas, com um maiô cavado, nas dunas dos lençóis piauienses.

A influencer brincou com a areia no bumbum avantajado. “Geisy à milanesa”, escreveu na legenda.

Geisy estava passando uma temporada no nordeste e abastecendo as redes sociais com fotos sensuais nas praias quentes da região. A gata já voltou para o frio paulista, de onde mora.