Atriz da Globo posa nua no banho e brinca: 'Pode curtir a bunda'

A atriz Lana Rhodes, que dá vida a Elisa em "Nos Tempos do Imperador", novela da Globo, “causou” após compartilhar em seu perfil no Instagram uma foto onde aparece nua, tomando banho.

Acontece que a artista usou a plataforma para chamar a atenção para seu espetáculo “Tônia, a diva no espelho”. “Aposto 30.000 reais (o valor da Vakinha para montagem do espetáculo Tônia) que esta foto da minha bunda amassada no box vai dar mais curtidas que o nosso filme tem de visualizações”, escreveu.

Luana Piovani, que não faz parte da produção, comentou a publicação de Lana. “A questão não é ter dinheiro pra montar três espetáculos, flor. E, sim, quais as prioridades. E, além de ter três filhos, eu desde muito nova, depois de conhecer o viver o drama de muitos amigos endividados com produções, jurei não por dinheiro meu em trampo. Sabe que deu certo, ate hoje não pus. Não realizei muita coisa que gostaria mas o balanço ta bom”, escreveu.

Confira o espetáculo: