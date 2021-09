Ator da Globo posa apenas de calcinha e ‘quebra’ a web ao ‘mostrar demais’

O ator Jesuíta Barbosa causou maior alvoroço nas redes sociais após compartilhar um clique para lá de ousado, onde apareceu com uma peça íntima e quase mostra demais. As informações são do Observatório dos Famosos.

Na postagem, ele está usando um top cropped verde e branco, e abriu a calça jeans, colocando à mostra a peça cor de rosa. Além das rendas, ele quase deixou escapar as partes íntimas e virou alvo de muito 'bafafá' entre os internautas.

O galã já está acostumado a publicar cliques ousados. No início do ano, ele teve a conta suspensa no Instagram após compartilhar nudes. No entanto, os fãs adoram a ousadia de Jesuíta. “Belo”, escreveu a atriz Dira Paes. “Saudade”, emendou Renata Sorrah. “Adorei essa calcinha”, “Polêmico”, “Danadinho”, “Provoque”, “Homem perfeito”, “Meu marido”, disseram alguns dos vários seguidores do ator.