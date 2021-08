Após afirmar 'querer sangue', homem ateia fogo na própria casa, mas acaba sendo morto minutos depois

Um homem identificado como Jonas, de 32 anos, foi morto na noite de quarta-feira (25) após atear fogo na própria casa. Segundo informações do portal Banda B, ele fazia frequentes ameaças contra a esposa e o enteado, que também moravam no local, e um dia antes havia dito que "queria sangue e queria matar". O caso aconteceu em Almirante Tamandarém, em Curitiba.

O homem possuía histórico de agressividade e vício em drogas, inclusive com passagem pelo sistema prisional. Segundo o enteado, um dia antes do ocorrido "ele já estava transtornado, queria sangue, queria matar". "Eu e minha mãe saímos para trabalhar na quarta-feira cedo e fomos pedir ajuda", contou, acrescentando que, após fazerem um boletim de ocorrência contra Jonas, os dois preferiram se abrigar na casa de parentes.

"Quando íamos para casa, disseram que ele tava bem alterado, bêbado, a casa tava pegando fogo e foi acionado os Bombeiros e a Polícia", disse, contando também que nesse momento "ele estava atrás do mato querendo pegar a gente".

O enteado contou que, minutos depois, ele e a mãe foram informados que Jonas havia morrido. "Ficamos sabendo depois que ele tava morto no chão, que alguém tinha matado ele". Não há informações sobre quem foi o responsável pela morte, mas a polícia civil do local investiga o caso.

HISTÓRICO

O enteado de Jonas relatou à polícia que o padrasto já tinha históricos de agressividade. "Ele era uma pessoa fora de si. Tinha que ter todo dia uma bebida, drogas. Era uma pessoa transtornada", definiu.

Apesar de todo o trauma, a esposa e mãe do rapaz ficou extremamente abalada com a notícia do falecimento. "Ela amava ele, tentamos ajudar várias vezes, buscamos tratamento, sempre apoiando, mas ele não aceitava ajuda".