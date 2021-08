Aos 51 anos, Luciana Gimenez posta vídeo de biquíni e mostra que está com tudo em cima

Luciana Gimenez compartilhou em seu perfil no Instagram, no sábado (31), um vídeo onde aparece dançando de biquíni e mostrando que mesmo com 51 anos está em forma.

A apresentadora aparece dançando a música "Não, não vou", de Mari Fernandez, enquanto exibe seu corpão bronzeado.

Ela está aproveitando férias em Ibiza, na Espanha, e compartilha cliques do período de descanso, com direito a muitas fotos de biquíni.