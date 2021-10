Aos 40 anos, Christina Aguilera exibe curvas em clique de toalha

Christina Aguilera elevou o clima nas suas redes sociais ao postar alguns cliques sensuais. Aos 40 anos, a artista usou seu Instagram para compartilhar com os fãs uma publicação onde aparece usando apenas uma toalha. As informações são do ODia.

Cobrindo os seios com a toalha, ela sensualiza e capricha no carão. Na legenda, Christina gera um clima de mistério: "Nos bastidores", escreveu ela e deixou os fãs animados com algum possível trabalho vindo por ai.

Os seguidores amaram o ensaio feito pela cantora. “Te amamos, rainha latina”, escreveu um. “Deusa”, comentou outro. “Obrigado pela nova obra-prima”, elogiou outro internauta.

