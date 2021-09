Ao renovar o bronzeado, Rafa Kalimann empina o bumbum e exibe a ‘fofoca’: 'Delícia'

A influenciadora digital e apresentadora Rafa Kalimann aproveitou o final de semana para renovar o bronzeado na piscina. No último domingo (19), Kalimann posou ao lado de seus pets e chamou atenção dos fãs. As informações são do site Fofocalizando.

Na legenda da publicação ela não precisou usar palavras. Com apenas um emoji de sol, conseguiu representar as altas temperatura feitas na capital carioca neste final de semana.

Em poucas horas a publicação recebeu mais de 400 mil curtidas. Diversos internautas deixaram elogios à ex-sister: "Maravilhosa", disse a atriz Renata Sorrah. “Linda demais”, disse um fã. “Deusa”, comentou outra.