Any Borges arranca suspiros da web ao dançar funk só de sutiã, assista

Any Borges, campeã do 'Ilha Record' e ex-participante do 'De Férias Com o Ex', deixou a web calorosa na noite de terça-feira (14) ao compartilhar um vídeo dançando funk só de sutiã e um micro short.

Na publicação, a influencer rebola ao som de 'Senta Braba', do MC WM, e seduz seus seguidores com o rebolado e o olhar sedutor. Confira:

O registro garantiu elogios à morena. "Tá demais hein", comentou uma seguidora. "Me ensina a dançar assim", pediu outra fã.