Anitta surge com biquíni super cavado e quase mostra demais

Para divulgar a coleção da Adidas x IVY PARK, Anitta compartilhou uma sequência de fotos em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (21). Entre as fotos, a Poderosa apareceu com um biquíni de amarração super cavado e quase mostrou a região íntima.

Anitta mostrou que está com o corpão em dia, com a barriga chapada e os seios durinhos. Um prato cheio para deixar os fãs babando.

Em pouco mais de três horas, a publicação alcançou mais de um milhão de curtidas.