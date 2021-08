Anitta sensualiza em clique praiano e fãs enlouquecem: ‘A patroa’

Anitta não cansa de ousar. A cantora fez uma postagem no Twitter e deixou os fãs impressionados com a beleza e boa forma. No domingo (1), a famosa elevou o clima ao mostrar um clique sensual feito na praia. As informações são do Portal Metropolitana FM.

Fazendo um carão, a Poderosa usou um maiô com decote super cavado, que deixou seus seios em destaque. Abusando da sensualidade, ela deixou todos impressionados com o corpo sarado. Na legenda, Anitta usou apenas um emoji de onda, para representar a inspiração dos cliques

Os fãs deixaram centenas de elogios e destacaram a beleza da cantora. Alguns disseram que já estão esperando os próximos ensaios sa musa.