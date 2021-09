Anitta exibe 'decotão' e barriga sarada em vestido exclusivo no VMA

No último domingo (12), Anitta foi uma das convidadas do renomado MTV Video Music Awards. Sendo a primeira brasileira a se apresentar na premiação, a autora do hit 'Girl From Rio' exaltou o feito e compartilhou o vestido exclusivo escolhido para a cerimônia, que exibia seus seios fartos em um decote ousado, com boa parte da sua barriga sarada à mostra. Confira:

A publicação recebeu diversos comentários de famosos como Pabllo Vittar, que escreveu: "LEGEND". Já a campeã do BBB21, Juliette, também amiga pessoal da cantora, comentou: "Morrendo de orgulho".

Mais tarde, já no after party da premiação, Anitta voltou a ousar, dessa vez em um look que deixava suas curvas e pernas torneadas em evidência.

A presença da artista no evento deixou a internet forvorosa na noite de domingo. Muitos foram os elogios à sua apresentação. A premiação também contou com nomes renomados da indústria, como Foo Fighters e Madonna.