VÍDEO: Anitta dá puxadinha provocante em maiô e exibe corpão com bronzeado em dia

Anitta está com amigos na República Dominicana e vem mostrando nas redes sociais que está aproveitando o sol do Caribe. A Poderosa compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo provocante, puxando o maiô para mostrar o bronzeado.

No vídeo, a funkeira diz em inglês: "Não sei, acho que estou com algumas marquinhas de bronze".