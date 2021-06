Andressa Urach mostra antes e depois da rotina de beleza: ‘Me sinto mais linda’

Andressa Urach tirou o dia para se dedicar aos cuidados com a aparência e compartilhou com os fãs um pouco de sua rotina de beleza. De acordo com o UOL, a modelo usou o Instagram para mostrar o processo do seu banho de lua para clarear os pelos. Ela estava espalhando um creme em todo o seu corpo, e fez uma selfie durante o procedimento.

(Reprodução: Instagram)

Em seguida, ela mostrou o resultado do bronzeamento artificial, para o qual usou um biquíni de fita, usado para deixar a marquinha bem realçada. No vídeo, ela disse: "Me sinto mais linda". Andressa está se preparando para a final do Miss Bumbum, que acontece no início do mês de julho.

(Reprodução: Instagram)