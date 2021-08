Andressa Suíta usa body transparente e agita a web

Andressa Suita não economizou na beleza e sensualidade ao postar novas fotos em seu Instagram na tarde de sábado (28). Nos registros, a ex-mulher de Gusttavo Lima surge usando um body transparente, deixando em destaque suas curvas poderosas.

Na sequência de cliques, a modelo aparece à beira de um lago durante o pôr do sol, esbanjando seu corpaço em poses pra lá de arrasadoras. “Horas douradas”, escreveu Andressa na legenda do post.

Na rede social, a postagem da modelo fez muito sucesso e já soma milhares de curtidas. Além disso, não faltaram comentários para elogiar a beleza e boa forma da famosa. “A mais linda!”, disse Carla Perez. “Musa”, elogiou Gabi Martins. “Sempre linda”, escreveu uma fã. “Maravilhosa demais”, destacou outro admirador.

No fim de semana passado, Andressa Suita esteve em um “show particular” de Gusttavo Lima. Apesar dos dois estarem “separados” desde outubro do ano passado, o casal já foi visto juntos inúmeras vezes e eles nem fazem mais questão de esconder isso do público. No entanto, ambos ainda não confirmaram a reconciliação do casamento.

“Show particular? Temos”, escreveu ela, enquanto acompanhava o artista cantar a música “Juras de Amor”, da dupla sertaneja Bruno & Marrone, e “Ficha Limpa”, seu mais novo hit.