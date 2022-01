Ananindeua tem vacinação de crianças contra covid-19 nesta segunda (31)

A última segunda-feira (31) de janeiro contará com a vacinação de crianças de 5 a 11 anos completos contra covid-19 no Município de Ananindeua. A Prefeitura Municipal informa que o imunizante estará disponível em 22 Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 9h às 13h. A vacinação para crianças com 5 anos completos será realizada com o imunizante da Pfizer, autorizado pela Agência Nacional Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso nesta faixa etária, com o intervalo de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose.

Já as crianças de 6 a 11 anos completos que não sejam imunossuprimidas serão imunizadas com a vacina Coronavac, com intervalo de 28 dias para aplicação da segunda dose. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a vacina anticovid Coronavac/Butantan deve ser administrada em crianças que tenham intervalo mínimo de 15 dias após a aplicação de outras vacinas que compõem o calendário infantil, como repassa a gestão municipal.

Os pais ou responsáveis deverão ter em mãos, no ato da vacinação, documentos: Certidão de Nascimento, Cartão SUS ou CPF, RG da criança, RG do responsável e comprovante de residência.

Os locais de vacinação em Ananindeua são: UBS Ana Maria Moraes / UBS Carnaúba / UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Celso Leão / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri e UBS Una / UBS Jardim Nova Vida e UBS Águas Lindas.