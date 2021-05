Acidente mata motociclista na Transamazônica, em Marabá

Um acidente deixou um motociclista morto na manhã de domingo (30), na Rodovia Transamazônica, a BR-320. O caso ocorreu por volta das 6h da manhã, na altura da Folha 33, no Núcleo Nova Marabá, em Marabá, sudeste paraense. Segundo testemunhas, o condutor da motocicleta colidiu com um veículo e perdeu o controle. A vítima não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e esteve no local para prestar os primeiros atendimentos. Entretanto, o homem não resistiu à gravidade das lesões e morreu ainda no local. Não há detalhes se algum dos condutores estava em alta velocidade ou embriagado. Equipes da Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para preservar a cena do acidente e colher as informações necessárias.

Este é o segundo acidente com óbito registrado no trecho em 48 horas. Na noite de sexta-feira (28), por volta das 22h, uma criança de apenas 10 anos morreu após ser atropelada por uma motocicleta, na altura do Terminal Rodoviário Pedro Marinho de Oliveira, entre as Folhas 32 e 33.

Segundo testemunhas, a menina estava acompanhada por um garoto. Eles haviam saído para comprar um pacote de fraldas e estariam retornando para casa quando foram atingidos pelo motociclista. O menino sofreu ferimentos leves e o condutor da motocicleta ficou gravemente ferido. As informações são do Correio de Carajás.